El Pais: в Испании во время отключения электроэнергии погибли пять человек

В Испании в результате отключения электроэнергии, которое произошло 28 апреля, погибли по меньшей мере пять человек, сообщило издание El Pais.

Полиция расследует смерть троих членов семьи — мужчины, женщины и их сына — в провинции Оренсе (Галисия). Они были найдены мертвыми утром 29 апреля. По предварительной версии, они могли погибнуть после вдыхания угарного газа от неисправного генератора.

В городе Альсира (Валенсия) умерла 46-летняя женщина, так как у нее перестал работать аппарат по подаче кислорода.

Кроме того, в мадридском районе Карабанчель было найдено тело женщины, которая умерла в результате пожара. Предположительно, причиной возгорания могла стать свеча.

Отключение электроэнергии в Испании и Португалии произошло днем 28 апреля. В работе железнодорожного транспорта произошел сбой, сотни авиарейсов отменили, магазины и больницы приостановили свою работу. Почему отключилась подача электроэнергии, неизвестно. К утру 29 апреля испанский оператор электросетей Red Eléctrica сообщил, что восстановлено 99% энергоснабжения страны. В Португалии электроснабжение начало постепенно восстанавливаться вечером 28 апреля.

Читайте также

В нескольких странах Европы произошло масштабное отключение электроэнергии. В Лиссабоне остановилось метро, в Мадриде закрылся аэропорт Блэкаут произошел из-за «редкого атмосферного явления»

Читайте также

В нескольких странах Европы произошло масштабное отключение электроэнергии. В Лиссабоне остановилось метро, в Мадриде закрылся аэропорт Блэкаут произошел из-за «редкого атмосферного явления»