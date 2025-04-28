Умер издатель Игорь Захаров. В его издательстве выходила серия детективов Акунина о Фандорине

Основатель российского издательства «Захаров» Игорь Захаров умер в возрасте 77 лет.

Как сообщается на сайте издательства, это произошло в минувшую субботу, 26 апреля 2025 года.

Издательство «Захаров»

«Он в последние годы мало участвовал в каждодневной жизни издательства. Скорее наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал наши подъемы и спады. У каждого из нас, многолетних сотрудников издательства, есть, конечно, свои истории про общение с Захаровым. И мы еще будем эти истории вспоминать и рассказывать. Потом. Когда осознаем, что произошло… Затасканное выражение „нет слов“ точнее всего передает наше нынешнее состояние. Поэтому пока без комментариев. R.I.P.», — говорится в кратком некрологе от издательства.

Издательство «Захаров» было основано в Москве в 1998 году. Оно специализируется на выпуске мемуаров, воспоминаний, биографий, детской литературы и детективов. Несмотря на популярность книг «Захарова», издательство нередко критиковали за подбор изданий. Его работу неоднократно отмечали шуточной антипремией «Абзац» за книги, не отвечающие современным требованиям по части редактуры, перевода и корректуры.

Как считается, именно «Захаров» открыл российскому читателю писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). В этом издательстве выходила знаменитая серия исторических детективов «Приключения Эраста Фандорина». «Захаров» продолжал издавать книги Акунина до конца 2023 года, когда на писателя завели уголовное дело и внесли в перечень «террористов и экстремистов». Тогда в издательстве прошли обыски. Сейчас на сайте «Захарова» упоминаний об Акунине нет.