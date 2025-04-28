Лавров назвал «императивом» международное признание российской аннексии не только Крыма, но еще четырех оккупированных областей Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что условием для мирного соглашения с Украиной является не только признание российского контроля над Крымом, как предлагает Дональд Трамп, но также согласие мирового сообщества с аннексией четырех частично оккупированных Россией украинских регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В беседе с бразильским изданием «Глобо» российский министр назвал это «императивом», то есть безусловным требованием.

«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», — цитирует заявление Лаврова сайт МИД РФ.

Дипломат также перечислил другие условия, которые выдвигает Россия для того, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной. По его словам, это:

«невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса»;

«преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия»;

«демилитаризация и денацификация Украины»;

отмена санкций и судебных исков против России, а также ордеров на арест ее руководителей;

возвращение замороженных на Западе российских активов;

«надежные гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах».

«Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — добавил Лавров.

Накануне в беседе с CBS глава МИД РФ также высказался по поводу еще одного пункта плана мирного урегулирования, выдвинутого США. Администрация Дональда Трампа предлагает передать под американский контроль Запорожскую атомную электростанцию, которую российские военные захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Лавров сказал, что это невозможно, поскольку «управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации „Росатом“, под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг».

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