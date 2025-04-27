Войска РФ атаковали Украину беспилотниками. В Павлограде один человек погиб, в Житомире и под Одессой повреждены дома

Российские военные в ночь на 27 апреля атаковали территории Украины с помощью 149 беспилотников различных типов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

К утру украинские военные сбили 57 ударных дронов типа «Шахед» на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 67 беспилотников-имитаторов, как утверждается, были «локационно потеряны без негативных последствий».

В результате атаки пострадали Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Сумская и Черкасская области Украины, сообщили в ВСУ.

Атаке третью ночь подряд подвергся город Павлоград Днепропетровской области. Как сообщил глава региона Сергей Лысак, один мирный житель погиб, ранена 14-летняя девочка. Повреждены два многоквартирных дома. В Вербковской общине Павлоградского района беспилотник попал по сельхозпредприятию, погибли 500 голов домашнего скота.

В Житомире пострадал один человек, у него «острая реакция на стресс», сообщили в ГСЧС Украины. В городе произошло несколько пожаров — загорелись склады и сухая трава. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и машины.

В Одесском районе в результате атаки поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили, сообщила прокуратура Одесской области. Пострадала 35-летняя местная жительница, ее госпитализировали.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что в ночь на 27 апреля российские средства ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников в Брянской области. По данным местных властей, пострадавших и разрушений нет.