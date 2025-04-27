«Слово защите»: силовики во время обыска пытались отрезать палец воронежскому активисту Федору Орлову

Воронежскому активисту Федору Орлову во время обыска пытались отрезать палец ножницами, сообщает проект «Слово защите». Издание опубликовало фотографию со следами порезов на одном из пальцев Орлова.

Задержания воронежских активистов и обыски у них прошли 22 апреля. Целью обысков была попытка прекратить работу канала «Свободные люди Воронежа», утверждает «Слово защите».

Активисты сообщили проекту, что сотрудники правоохранительных органов угрожали Орлову и Александру Желтухину «тяжелыми последствиями» в случае, если канал не перестанет работать через неделю.

Ранее Орлов и Желтухин рассказывали, что во время обысков их избивали, били электрошокером, а также подвергали другим издевательствам и пыткам. После обыска врачи зафиксировали у Желтухина переломы, по уточненной информации, восьми ребер и пяти позвонков.

По данным «Свободу защите», во время обысков силовики избили не только активистов, но и членов их семей, некоторых из них также заставили записать видео о поддержке Владимира Путина и войны в Украине.

В Воронеже 22 апреля прошла серия обысков у местных активистов, включая Григория Северина. Ранее его судили по статье о призывах к экстремизму, а теперь против него возбуждено уголовное дело о «дискредитации» армии (статья 280.3 УК). По данным проекта «Слово защите», уголовное дело по той же статье завели на Юрия Авсенева.