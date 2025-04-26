Российские дроны атаковали жилые дома в Каменском. Есть погибшие и пострадавшие

Войска РФ в ночь на 26 апреля нанесли удар беспилотниками по Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. Силам ПВО удалось сбить 11 дронов.

По данным чиновника, в результате атаки в городе Каменское возник пожар в двух квартирах жилого девятиэтажного дома. Повреждены еще три многоквартирных дома и шесть автомобилей.

Погиб один местный житель. Еще четверо — 11-летняя девочка и три женщины — ранены. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии.

Также во время российской атаки произошли несколько возгораний в Днепровском районе. Повреждены предприятия, разрушено не эксплуатировавшееся здание. Один человек ранен. Кроме того, зафиксированы удары дронов по Синельниковскому и Никопольскому районам.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь сбило 45 украинских дронов: 27 — над Курской областью, 16 — над Белгородской, по одному — над Ростовской и Липецкой.