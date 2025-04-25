Трамп призвал Украину «немедленно» подписать сделку по полезным ископаемым и заявил, что работа над мирным соглашением «идет гладко»
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что работа над мирным соглашением между Россией и Украиной «идет гладко».
«Кажется, нас ждет успех в будущем», — написал американский президент.
Он также раскритиковал Украину и Владимира Зеленского за то, что Киев все еще не подписал сделку по полезным ископаемым.
«Украина под руководством Владимира Зеленского до сих пор не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах. Оно [подписание соглашения] задерживается как минимум на три недели. Надеемся, что оно будет подписано немедленно», — заявил Дональд Трамп.
В середине апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что представители Вашингтона и Киева подписали меморандум, который свидетельствует о намерении заключить соглашение о недрах. После этого стороны, по словам Свириденко, должны «финализировать» текст соглашения и подписать его. Сделка вступит в силу после того, как ее ратифицируют парламенты стран.
Трамп ранее говорил, что США и Украина подпишут соглашение об украинских полезных ископаемых 24 апреля.