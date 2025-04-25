Художницу Алису Горшенину арестовали на 10 суток в Екатеринбурге по обвинению в демонстрации «экстремистской символики»

Ленинский суд Екатеринбурга назначил десять суток административного ареста уральской художнице и активистке Алисе Горшениной по обвинению в демонстрации «экстремистской символики» (статья 20.3 КоАП), сообщает издание Itʼs My City.

Предположительно, основанием для преследования стало участие Горшениной в съемках антивоенного клипа Pussy Riot «Swan Lake», отмечает «ОВД-Инфо».

Обновлено. Адвокат художницы сообщил, что ей вменили эмодзи радужного флага в одном из постов в инстаграме, уточняет «ОВД-Инфо».

Провластный телеграм-канал «УРАЛLIVE» утверждает, что на художницу составили еще два административных протокола: о «дискредитации» армии РФ (статья 20.3.3 КоАП) и «ЛГБТ-пропаганде» (статья 6.21 КоАП). Рассмотрение этих дел назначено в суде на 5 мая.

Алиса Горшенина регулярно подверглась давлению властей из-за своей антивоенной и феминистской позиции, отмечает Itʼs My City. В 2022 году ее оштрафовал суд Нижнего Тагила на 35 тысяч рублей за антивоенный пикет. Летом 2024 года на художницу написали череду доносов участники патриотических движений и Z-блогеры. После этого ей отменили мастер-класс в «Ельцин-центре». В феврале 2025-го ситуация с доносами повторилась, из-за чего Горшениной отказали в участии в выставке «Голоса прошлого» в Москве.

Художница неоднократно заявляла, что не собирается уезжать из страны, несмотря на преследования со стороны Z-активистов.

Клип Pussy Riot с участием Алисы Горшениной

«Мы вас не простим и растопчем останки. Сгорит красиво башня Останкино!» Премьера нового антивоенного клипа Pussy Riot. Группа требует вернуть украинских детей домой

Клип Pussy Riot с участием Алисы Горшениной

«Мы вас не простим и растопчем останки. Сгорит красиво башня Останкино!» Премьера нового антивоенного клипа Pussy Riot. Группа требует вернуть украинских детей домой