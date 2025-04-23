В России на Apple составили административный протокол о «пропаганде ЛГБТ»

В России на корпорацию Apple завели административное дело о «пропаганде ЛГБТ». Протокол, составленный на компанию по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, либо отказа от деторождения с использованием интернета) поступил в Таганский районный суд Москвы, пишет ТАСС.

Дата заседания по делу еще не назначена. По данной статье Кодекса об административных правонарушениях юридическим лицам грозит штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Что стало поводом для составления протокола на Apple о «пропаганде ЛГБТ», не уточняется. Baza предполагает, что вероятно претензии российских правоохранительных органов связаны с обоями для айфонов в честь «Месяца гордости» (Pride Month, который проходит по всему миру в июне).

В российские суды неоднократно поступали административные протоколы на Apple. Так, в 2024 года суды в Москве как минимум дважды накладывали на Apple штрафы за невыполнение требования об удалении информации.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии». После принятия закона книжные магазины и библиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона, из сериалов и игр начали вырезать упоминания об однополых отношениях. Российские онлайн-кинотеатры и видеосервисы начали штрафовать за «пропаганду ЛГБТ» среди несовершеннолетних в фильмах и сериалах, которые размещены на этих платформах.

30 ноября 2023 года Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ».

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