С августа 2024 года, когда ВСУ прорвались на территорию Курской области, установлена гибель 191 мирного жителя, заявили в Следственном комитете.

По данным СК, еще 372 человека за весь период получили ранения, в числе которых 17 несовершеннолетних.

В отношении 290 пленных украинских военных возбуждено 175 уголовных дел, сообщает СК. Суд уже рассмотрел 41 дело в отношении 98 лиц. Потерпевшими по различным уголовным делам признаны более 49 тысяч человек, заявили в СК.

В конце марта СК утверждал, что с 2022 года в Курской области в результате действий ВСУ погибли 167 жителей, а еще 500 человек получили ранения.

Журналисты независимых изданий к середине апреля 2025-го, после того, как основная часть украинских сил вышла из региона, установили имена 70 жителей Курской области, погибших за время операции ВСУ. Точное число погибших во время оккупации жителей Курской области было неизвестно. В октябре 2024 года посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник говорил, что в Курской области погибли около 70 человек. В январе 2025-го представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский говорил о 112 погибших.

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