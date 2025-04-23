Двое воронежских активистов рассказали об избиении силовиками во время задержания и обысков по делу о «дискредитации» армии

Двое воронежских активистов рассказали, что их избили во время задержания и обысков, прошедших у них 22 апреля, пишет «ОВД-Инфо».

Один из активистов — Александр Желтухин, который в момент прихода силовиков был в доме в деревне вместе с матерью. По его словам, он пытался выбраться через крышу, но упал примерно с высоты второго этажа. Затем его схватили, надели на него наручники и избили, требуя ввести пин-код от телефона. После этого, как рассказал Желтухин, его затащили в дом и там продолжили избивать, а также применяли электрошокер и душили, надевая на голову пакет.

После задержания Желтухина отвезли на обыск в воронежскую квартиру, а затем в отдел Центра «Э», где его били по ребрам и электрошоком. Затем его отпустили в статусе свидетеля по уголовному делу. В больнице Желтухину диагностировали множественные переломы пяти ребер и переломы остистых отростков пяти позвонков, пишет «ОВД-Инфо».

Также о травмах рассказал Федор Орлов — еще один активист, задержанный накануне в качестве свидетеля по уголовному делу. «Сам несколько раз падал, сам себе завязал глаза, сам несколько раз садился в шиповник, отчего остались отметины на теле, сам себе, пока лежал, нарисовал на лысой макушке половой орган», — рассказал Орлов. «ОВД-Инфо» опубликовало предоставленное им фото — на его спине видны отметины, похожие на следы от электрошокера.

Обыски 22 апреля в Воронеже прошли как минимум у семи активистов, включая Григория Северина. Ранее его судили по статье о призывах к экстремизму, а теперь, как пишет «ОВД-Инфо», против него возбуждено уголовное дело о «дискредитации» армии (статья 280.3 УК). По словам Александра Желтухина, силовиков также интересовал телеграм-канал «Свободные люди Воронежа» — они требовали, чтобы в нем больше ничего не писали.