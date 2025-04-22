«Коммерсант»: власти РФ планируют запретить поставки ноутбуков HP и Fujitsu по параллельному импорту

Минпромторг предложил исключить из списка ноутбуки и серверы американской компании Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu. Другая продукция этих компаний останется разрешена для ввоза в Россию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

В начале февраля первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать вопрос исключения из списка на параллельный импорт части продукции, которая производится в России. Собеседники «Коммерсанта» тогда предположили, что речь идет об американских HP и Dell.

Вице-президент производителя компьютерной техники «Аквариус» Дмитрий Титов считает, что ограничение импорта HP и Fujitsu позволит увеличить продажи отечественных брендов. Представитель производителя электроники Fplus также отметил, что потребность в ноутбуках и серверном оборудовании в РФ может быть полностью удовлетворена за счет официальных поставок в страну и отечественных производителей.

В конце марта сообщалось, что российские производители электроники предлагают ограничить параллельный импорт иностранных брендов в потребительском сегменте, предоставить льготные кредиты для торговых организаций на закупку российских устройств, а также ввести дополнительный утилизационный сбор.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие иностранные компании, включая производителей электроники, ушли с российского рынка. Тем не менее продукция таких компаний доступна в РФ благодаря параллельному импорту. Список компаний, чья продукция может ввозиться в РФ по параллельному импорту, утверждает правительство.

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