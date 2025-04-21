На помойке в Нижнем Новгороде нашли письма студентов строительного техникума участникам российского вторжения в Украину, сообщила 18 апреля местная новостная программа «Кстати».

Как рассказали в передаче, коробку с письмами нашли местные жители. Она стояла рядом с мусорными баками на улице Баренца в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Судя по открыткам, показанным в сюжете под названием «Детский патриотизм неизвестные выбросили на помойку», ученики техникума поздравляли военных с новогодними праздниками.

Детский патриотизм неизвестные выбросили на помойку Кстати Новости Нижнего Новгорода

В техникуме не смогли объяснить корреспонденту «Кстати», как письма оказались на помойке. Директор нижегородского строительного техникума Галина Шибаева сказала «Подъему», что в ситуации разбирается региональное министерство образования.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал случившееся 21 апреля. Он назвал ситуацию «вопиющей», а комментарии руководства учебного заведения — «невнятными».

«Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, — бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь, дети — пострадавшие. Конечно, мы должны знать и таких „героев“. Проверка уже идет, и я просто так эту ситуацию не оставлю, делаем все, чтобы найти виновных», — добавил глава региона. Никитин также пригрозил «виновным» увольнениями и невозможностью в будущем работать в образовательных учреждениях области.