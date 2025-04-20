ВТБ и «Сбер» отменят дополнительные комиссии при выдаче льготной ипотеки после требования Путина «навести порядок» в этой сфере

ВТБ и «Сбер» отменят дополнительные комиссии при выдаче льготной ипотеки в соответствии с требованиями Владимира Путина, заявили главы банков Андрей Костин и Герман Греф корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна. Это был способ удержать объемы выдачи ипотечных кредитов», — сказал Греф.

«Не от хорошей жизни вводились комиссии, но должен быть равный подход. Мы не хотели комиссии вначале вводить — не ввели их, но к нам пришли все из других банков — поэтому вынуждены были сравняться. Сейчас, я думаю, раз президент сказал — сделаем, конечно», — добавил Костин.

Министр финансов Антон Силуанов добавил, что банки «найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты». «Люди так же будут получать кредиты как и раньше», — добавил он.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которой Зарубин также задал вопрос, пояснила, что ЦБ выступает против такого рода комиссий, потому что это «очень непрозрачные схемы, которые ведут к завышению стоимости жилья».

15 апреля Владимир Путин заявил на расширенном заседании президиума Госсовета, что дополнительные комиссии в размере от 5 до 10%, которыми банки облагают ипотечные кредиты, недопустимы, поскольку из-за них «далеко не все российские семьи» решаются на ипотеку. Путин потребовал от кабинета министров и ЦБ навести порядок в этом вопросе.

Комиссии по льготной ипотеке банки начали вводить в конце 2023 года, договариваясь с застройщиками об их включении в стоимость жилья. Это решение, как отмечает Frank Media, было обусловлено низкой маржинальностью государственных программ.