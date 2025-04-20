МИД Украины потребовал извинений от телеканала Fox News, обозначившего Михайловский собор титром «Киев, Россия»

В МИД Украины потребовали извинений от американского телеканала Fox News, который указал Михайловский Златоверхий собор под титром «Киев, Россия» в своей трансляции пасхальных богослужений.

«Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, то должно последовать извинение и расследование в отношении того, кто эту ошибку совершил», — написал представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

В трансляции телеканала Fox News на ютьюбе в соседних окнах были показаны пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве и в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Под украинской пасхальной службой был указан титр: «Киев, Россия». Эта подпись в трансляции провисела около 20 минут — позже Россию исправили на Украину.