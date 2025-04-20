«Коммерсант»: подрядчика Воронежского авиастроительного объединения обвинили в поставке дешевых китайских инструментов под видом европейских

Следователи Главного управления МВД по Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении нескольких топ-менеджеров компании, которая поставляла Воронежскому авиастроительному объединению ( ) китайские инструменты под видом европейских, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Речь идет о поставках «металлорежущего инструмента» французской фирмы Tivoly для высокоточных станков, на которых изготавливаются авиадетали. Поставками с 2021 года занималась московская компания «Бамгрупп». По версии следствия, после введения санкций руководство «Бамгрупп» стало поставлять на ВАСО дешевые китайские инструменты, но под видом и с маркировкой фирмы Tivoly.

Большая часть инструментов при этом закупалась в Китае не с оплатой за каждую деталь, а оптом — в мешках по цене цветного лома на вес. В итоге, как пишет «Коммерсант», инструменты выходили из строя после нескольких минут работы и могли повредить обрабатываемую запчасть или ее составляющие.

По делу проходят двое топ-менеджеров компании «Бамгрупп» — гендиректор Алексей Богатырев и начальник отдела инструмента Денис Войнов; гендиректор и учредитель связанной с «Бамгрупп» компании «Эквитул» Станислав Мартынов, а также начальник управления вспомогательных закупок ВАСО Владимир Спицын, который отвечал за приемку «металлорежущего инструмента». С ним, как утверждает «Коммерсант», предприниматели делили разницу между стоимостью дорогого европейского инструмента и дешевого китайского.

Во время обысков у фигурантов изъяли более 50 миллионов рублей наличными, а также автомобили Porsche, BMW и электромобили Tesla. Богатырева отправили под домашний арест, остальным суд назначили подписку о невыезде.