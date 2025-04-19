Путин поручил составить перечень компаний, ушедших из России из-за войны, и определить условия, на которых иностранцы могли бы выкупить активы обратно

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из «недружественных» стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в России. Перечень таких компаний предполагается «на постоянной основе актуализировать».

Соответствующее поручение, сообщила пресс-служба Кремля, Путин дал по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который прошел 18 марта.

Кроме того, Путин поручил определить условия обратного выкупа иностранцами акций (долей в уставных капиталах), «отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях». При этом, говорится в поручении, следует «обеспечить защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц»

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Россию покинули или значительно сократили деятельность на российском рынке многие крупные международные компании. Некоторые из таких компаний продавали российские активы за символическую стоимость.

В 2025 году российские власти и близкие к ним медиа и эксперты начали всерьез обсуждать сценарий возвращения на местный рынок зарубежных компаний, покинувших страну из-за войны. При этом Путин говорил, напоминает РБК, что некоторые из ушедших компаний продали бизнес с дисконтом, но при возвращении не должны выкупить его обратно по такой же небольшой стоимости.

10 апреля РБК сообщало, что правительство России прорабатывает условия, при соблюдении которых иностранные компании, ушедшие из России из-за войны, смогут вернуться. По данным издания, одно из условий — компания или аффилированные с ней структуры не должны финансировать ВСУ, «иноагентов», «нежелательных» организаций и тому подобное.

В марте The Bell поинтересовался у нескольких десятков компаний, которые были крупнейшими по выручке среди тех, кто ушел из России, планируют ли они возвращаться на российский рынок. Изданию ответила 21 компания — и ни одна из них не заявила о планах вернуться.

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