CNN узнал о подготовке новой встречи спецпосланника Трампа Уиткоффа с российскими властями

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести еще одну встречу с представителями российских властей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, с которым телеканал говорил 18 апреля, идет процесс согласования такой встречи. С кем и где планирует говорить Уиткофф, не уточняется, но известно, что обсуждаться будет соглашение о постоянном прекращении огня.

Об основных параметрах этого соглашения госсекретарь США 17 апреля рассказал европейским союзникам и представителям Украины. Этот же план госсекретарь Марко Рубио обсудил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает CNN.

По данным Bloomberg, это предложение, в частности, предполагает сохранение под контролем России уже захваченных ею территорий Украины, а также постепенное снятие санкций с РФ в случае длительного прекращения огня.

Ранее New York Post со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США собираются ознакомить с планом власти РФ, посмотреть на их реакцию и указать, что это последнее предложение и лучше условий не будет. Станет понятно, какие позиции занимают стороны и, исходя из этого, будут предприняты дальнейшие шаги, заявил источник издания.

При этом, по версии New York Post, представители Минобороны Украины заявили США, что на 90% согласны с планом прекращения огня. Однако официальные представители Минобороны Украины заявили Sky News, что ведомство «не принимает политических решений» и поэтому не могло делать никаких «оценок в процентах».

Уиткофф ранее несколько раз приезжал в Россию для встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Reuters, Уиткофф убеждал Дональда Трампа, что самый быстрый способ добиться перемирия в Украине — это предоставить России контроль над украинскими регионами, об аннексии которых Москва объявила ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Уиткоффа в том, что своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в мирное соглашение между Россией и Украиной распространяет российские нарративы.

Владимир Путин ранее требовал, чтобы Украина вывела свои войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Россия с 2014 года считает, что в ее состав входит Крым, Украина это не признает.

Хроника войны. 19 апреля 2025 года

Война Тысяча сто пятьдесят первый день. Россия объявила «пасхальное перемирие», США могут признать российский контроль над Крымом

Хроника войны. 19 апреля 2025 года

Война Тысяча сто пятьдесят первый день. Россия объявила «пасхальное перемирие», США могут признать российский контроль над Крымом