Абхазия полностью осталась без электричества

На всей территории Абхазии 19 апреля прервана подача электроэнергии, сообщила пресс-служба «Черноморэнерго».

«В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Основным источником электричества для Абхазии служит Ингурская ГЭС, расположенная в Грузии.

Грузинский телеканал «Рустави 2» сообщает, что перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы по всей Грузии, в том числе в Тбилиси. Как пояснила «Государственная электросистема Грузии», в результате аварии была отключена высоковольтная линия «Кавкасиони».

К 12:30 по местному времени, заявили в энергокомпании, авария устранена, подача электричества возобновлена.

Абхазия регулярно сталкивается с перебоями в подаче электроэнергии. Так в декабре 2024 года на всей территории частично признанной республики была временно прекращена подача электричества из-за остановки Ингурской ГЭС. Часть потребностей Абхазии обеспечивает переток электричества из России, однако власти частично признанной республики заявляли, что у них не хватает средств на закупку электроэнергии у России. Власти РФ, в свою очередь, сообщили, что обеспечат Абхазии «экстренное энергообеспечение».

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