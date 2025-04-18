Financial Times: Райффайзенбанк приостановил продажу российского подразделения на фоне улучшения отношений между РФ и США

Raiffeisen Bank International (RBI) приостановил попытки продать свое российское подразделение на фоне улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Решение прекратить попытки продать российское отделение было принято в феврале. По словам одного из источников, причиной этого стала «глобальная неопределенность» и меняющиеся отношения между США и Россией. Пауза, отметил он, необходима «для оценки ситуации».

В официальном заявлении RBI подчеркивает, что «процесс продажи продолжается». При этом в банке отметили, что пока продажа формально невозможна, так как ранее российский суд ранее запретил сделки с акциями банка.

Raiffeisen Bank International объявлял о планах свернуть бизнес в России еще в первые недели полномасштабной российско-украинской войны.

На компанию оказывают давление регулирующие органы ЕС и США, требующие продать российский бизнес. В самом RBI говорят, что это невозможно сделать быстро, так как сделка требует многочисленных согласований.

В середине 2024 года RBI обещал ускорить продажу бизнеса в России. Однако вскоре российский суд в рамках одного из корпоративных исков установил запрет на продажу акций Райффайзенбанка, после чего в компании заявили, что это замедлит уход из РФ.