WSJ: в обмен на снижение ввозных пошлин США потребуют от торговых партнеров ограничить сотрудничество с Китаем

США собираются уговорить десятки стран, с которыми обсуждают новые торговые соглашения, ограничить их связи с Китаем. В обмен на это, пишет The Wall Street Journal, для них не повысят ввозные пошлины.

По данным WSJ, один из главных сторонников этой инициативы — министр финансов США Скотт Бессент, который уже представил план президента США Дональду Трампу пишет газета.

Переговоры с США о новых торговых соглашения, объявил ранее Трамп, ведут более 70 стран мира. Для них, по словам президента США, заморожено вступление в силу повышенных тарифом.

План, который поддерживает глава Минфина, пишет WSJ, предполагает, что эти страны запретят транзит китайских товаров через свою территорию, не дадут регистрировать китайские компании в своей юрисдикции, чтобы производители из КНР не могли таким образом обойти повышенные для них американские пошлины, а также не станут «поглощать дешевые промышленные товары Китая в свою экономику». По данным издания, глава Минфина считает, что такие меры ослабят экономику Китая, изолируют его и вынудят пойти на уступки в торговой войне с США.

США в рамках торговой войны с Китаем ввели на китайские товары пошлины в размере 145%. Китай ответил соразмерно.

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