Верховный суд Великобритании постановил, что определение «женщина» относится только к «биологическому полу»

Верховный суд Великобритании постановил, что определение «женщина» в британском Акте о равенстве относится к «биологическому полу». Об этом сообщает BBC News.

Речь идет о судебном споре, который продолжался с 2018 года. Тогда парламент Шотландии принял законопроект, призванный обеспечить гендерный баланс в правлениях государственных учреждений. Против этого решения выступила группа по защите прав женщин For Women Scotland (За права женщин, FWS). Организация отмечала, что власти включили трансгендерных людей в квоты, предусмотренные этим законом.

С тех пор разбирательства проходили в различных судебных инстанциях Шотландии, напоминает «Русская служба Би-би-си». Правительство утверждало, что трансгендерные люди, имеющие сертификат гендерного признания, имеют право на защиту по гендерному признаку, а For Women Scotland заявляли, что эти права применимы только к людям, которым при рождении определили пол как женский.

В итоге судьи Верховного суд Великобритании постановили, что определение «женщины» в Акте о равенстве 2010 года не включает трансгендерных женщин, имеющих сертификаты о признании пола. Суд объявил, что Акт о равенстве «четко указывает на то, что его положения касаются биологического пола при рождении, а не приобретенного, независимо от того, есть ли у человека сертификат о признании пола».

Председательствующий на слушаниях судья лорд Ходж подчеркнул, что Акт о равенстве предоставляет трансгендерным людям защиту от дискриминации и преследования.

Организацию For Women Scotland поддерживает британская писательница Джоан Роулинг, которую обвиняли в трансфобии. После решения суда она написала в соцсети X, что выдающиеся женщины из FWS «добились того, чтобы это дело было рассмотрено Верховным судом, и, одержав победу, они защитили права женщин и девочек по всей Великобритании».