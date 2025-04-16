«Медиазона»: солиста Тувинской филармонии арестовали по обвинению в шпионаже

На солиста Тувинской государственной филармонии, 31-летнего Цэцэндэлгэра Тэгшээ завели уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК), выяснила «Медиазона».

Певец находится в московском СИЗО «Лефортово». Его арест еще 29 января санкционировал Лефортовский районный суд Москвы.

Подробности уголовного дела Тэгшээ неизвестны. Согласно законодательству, статью о шпионаже могут вменить только если у человека есть гражданство другой страны. Вероятно, у арестованного певца есть гражданство Монголии, отмечает издание.

Как пишет «Медиазона», Цэцэндэлгэр Тэгшээ — известный артист в Туве, на его инстаграм подписаны 14 тысяч человек. Его соцсети не обновлялись с конца января. На сайте «Культурное наследие Тувы» сообщается, что Тэгшээ родился в Монголии в семье скотоводов, в 2010 году поступил в Кызылское училище искусств, а с 2018-го работает в Тувинской филармонии. В январе 2024-го Цэцэндэлгэр Тэгшээ вместе с женой Еленой Куулар, тоже артисткой Тувинской филармонии, получил благодарность от главы Тувы Владислава Ховалыга.

Журналисты издания попытались выяснить, что происходит с Тэгшээ сейчас. Его жена отрицает, что певец задержан. Она заявила, что Тэгшээ пропал из соцсетей, потому что уехал к родителям-пастухам и «там нету связи», но он «скоро выйдет на связь». В Тувинской филармонии на вопрос о задержании солиста ответили, что «понятия не имеют» об этом и бросили трубку.