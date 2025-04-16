«Коммерсант»: до конца года российский рынок могут покинуть около десятка китайских автомобильных брендов

До десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок до конца года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение дилеров и аналитиков.

Основные причины этого — избыток предложения, низкая потребительская активность и острая конкуренция на автомобильном рынке, отмечает издание.

Покупатели предпочитают наиболее известные бренды, так как у них лучше налажено официальное техническое обслуживание. В свою очередь, продажи некоторых менее популярных брендов исчисляются в масштабах всей России лишь несколькими автомобилями в месяц.

В качестве основных претендентов на уход источники «Коммерсанта» называют, в частности, Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

По состоянию на весну 2024 года в России насчитывалось 57 китайских автомобильных брендов. Лишь 11 из них официально присутствовали на российском рынке до начала войны.

За первый квартал 2025 года в России закрылось 213 шоурумов китайских брендов. Это в 3,2 раза больше, чем за тот же период годом ранее.