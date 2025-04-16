Генштаб ВСУ опубликовал анимационный ролик, обвиняющий журналистов в наведении российских ударов. После критики ролик пообещали доработать

Генштаб ВСУ опубликовал анимационный ролик, в котором призвал украинских журналистов не разглашать в своих репортажах чувствительную информацию, которая может привести к российским ударам.

В ролике изображена журналистка, рассказывающая о работе предприятия по сборке беспилотников. Эту информацию видят сотрудник российской разведки и сотрудник ФСБ, которые передают данные в штаб — и затем российские войска наносят ракетный удар. Ролик под названием «Один репортаж — один удар», подготовленный Центром стратегических коммуникаций и безопасности, опубликовали еще несколько государственных аккаунтов в соцсетях.

В Институте массовой информации заявили, что серьезно обеспокоены публикацией ролика, перекладывающего ответственность за российские обстрелы на украинских журналистов. «Такой нарратив опасен и ошибочен, потому что он подрывает доверие к медиа, может поставить под угрозу жизнь медийщиков, и в общем противоречит тем демократическим принципам, которые Украина обязана защищать даже в условиях войны», — сказала глава Института Оксана Романюк. Ролик раскритиковали и представители украинского журналистского сообщества.

После этого Генштаб ВСУ опубликовал пост, в котором пояснил, что ролик «преследует исключительно учебно-просветительскую цель — обратить внимание всех граждан, включая военнослужащих, на вопросы информационной безопасности в условиях войны»

«Мы уважаем свободу слова и высоко ценим вклад журналистов в борьбу Украины за независимость. В то же время призываем не расценивать этот материал как упрек или обвинение в адрес представителей медиа. Его цель — не критиковать, а напомнить всем: любая информация может иметь последствия, которые использует враг», — заявили в Генштабе ВСУ, пообещав доработать ролик, «учитывая конструктивные замечания и рекомендации».