В Пятигорске задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, который планировал совершить теракт в развлекательном центре и выехать в Сирию, сообщают ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По версии спецслужбы, задержанный уже провел разведку местности, а также приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей. По месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью, добавили в ФСБ.

На видео, опубликованном спецслужбой, показано задержание мужчины, лицо которого скрыто. Его кладут на пол и спрашивают, есть ли дома запрещенные предметы и вещества. Он отвечает, что нет. Затем задержанный рассказывает на камеру, что он приехал в Пятигорск «на заработки». «В интернете познакомился с членами „Исламского государства“, вступил в ряды „Исламского государства“ и по их указанию планировал совершить теракт в одном из культурных центров города Пятигорск», — говорит задержанный.

В МВД России сообщили ТАСС и РИА Новости, что кураторы задержанного находились на территории Украины, и он вел с ними «активную переписку».