Для замглавы Генштаба ВС России Вадима Шамарина запросили 12 лет колонии строгого режима по делу о взятке

Гособвинение попросило приговорить к 12 годам колонии строгого режима заместитель начальника Генштаба ВС России, руководителя Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Владимира Шелупахина.

Судебные заседания проходят в Московском гарнизонном военном суде в особом порядке и в закрытом режиме. ТАСС сообщал, что генерал частично признал вину и заключил сделку со следствием.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку на общую сумму в 36 миллионов рублей от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этой же организации Елены Гришиной. Деньги Шамарину заплатили за «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

Сам Шамарин говорил, что получил не 36 миллионов, а 19 миллионов рублей.

Вадима Шамарина арестовали в мае 2024 года. Адвокат Игорь Дюкин сообщал, что Шамарина в том же месяце отстранили от должности замглавы Генштаба. При этом он подчеркивал, что генерал не уволен, а выведен за штат.

ТАСС со ссылкой на адвокатов генерала сообщал, что Шамарин с момента ареста «неоднократно» подавал письма, в которых просил отправить его на « , чтобы послужить Родине».

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