Бывшему совладельцу «Азбуки вкуса» предъявили обвинения в создании преступного сообщества. Неделю назад ему дали восемь лет по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» и ряда других компаний Кирилла Якубовского, обвиняемого в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По этому же делу также были арестованы деловой партнер Якубовского, основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский и предпринимательница Светлана Безрукова.

9 апреля Пресненский районный суд Москвы вынес приговор Якубовскому, Масловскому и Безруковой по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Им назначили восемь, тринадцать с половиной и пять лет колонии общего режима соответственно.

По версии следствия, обвиняемые входили в организованную группу, которая в период с 2011 по 2015 год похитила 125 миллионов долларов, выделенных различными инвесторами на финансирование деятельности кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd. Предприниматели вину не признали.

В разное время V.M.H.Y. владела «Азбукой вкуса», страховщиком «Гелиос», «М2М прайвет банком», Азиатско-Тихоокеанским банком, факторинговой «Финансово-торговой компанией», «Экспо-лизингом» и девелоперскими проектами.

Новое дело, как и предыдущее, связано с деятельностью компании V.M.H.Y. Holdings Ltd., сообщает «Интерфакс».