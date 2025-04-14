Суд в Петербурге отправил под домашний арест актрису Александру Дроздову, ударившую ножом актера Илью Деля. Она утверждает, что защищала своего ребенка

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест 26-летнюю актрису Александру Дроздову по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК).

Дроздову обвиняют в том, что она напала с ножом на актера театра Ленсовета Илью Деля. По версии следствия, в ночь на 12 апреля Дроздова и Дель были в квартире на улице Казанской, где актриса «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» нанесла своему коллеге «не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом». В тот же день Дроздова была задержана, ей предъявили обвинение.

По данным «Фонтанки», Дроздова ударила Деля ножом в ходе ссоры. По ее словам, как пишет «Фонтанка», Дель пришел выпившим, начался конфликт, в ходе которого актер схватил двухлетнюю дочь Дроздовой от первого брака. Испугавшись за ребенка, Дроздова нанесла удар ножом. Деля госпитализировали, на следующий день он должен был играть главную роль в спектакле «Театральный роман». Премьера прошла без него.

40-летний Дель играл в сериале «Содержанки» Константина Богомолова, в фильме «Цой» Алексея Учителя, в сериалах «Вертинский» и «Фандорин. Азазель». Дроздова с 2020 года служит в театре комедии имени Акимова. Она снималась в сериалах «Последний министр-2», «Солдаут», в фильме «Федя. Народный футболист» и нескольких других.