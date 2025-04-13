На стене Цоя на Арбате появилось граффити в честь Паши Техника

На стене музыканта Виктора Цоя на Арбате в Москве появилось граффити в честь рэпера Паши Техника, обратили внимание 12 апреля российские СМИ, в том числе РБК.

Речь идет о стене дома № 37 на Арбате, которую в честь Цоя исписали граффити. Стена Цоя считается одной из московских достопримечательностей.

РБК пишет, что фанаты рэпера частично закрасили портрет Цоя, сделали надпись «Техник» и нарисовали портрет рэпера.

В ночь на 13 апреля надпись заклеили плакатами с портретами Цоя, пишет близкий к силовикам телеграм-канал Shot. Авторы канала утверждают, что это сделала группа активистов из «Тайного общества художников». На плакатах рок-музыканта изобразили показывающим средний палец. Кроме того, на граффити в честь Техника появились надписи «Цой жив, Техник мертв».

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) умер 4 апреля в Таиланде. Он находился в больнице на Пхукете с конца марта, незадолго до смерти его ввели в искусственную кому. Ему было 40 лет.

Рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковном городском округе Балашиха. На прощание с Техником 11 апреля к Храму Петра и Павла в московском Лефортово пришли сотни человек, они перекрыли Солдатскую улицу.

Пашу Техника похоронили в Москве Meduza