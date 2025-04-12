Организаторы конкурса World Press Photo отозвали приглашение фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко на церемонию награждения победителей.

«В связи с возросшей напряженностью на европейском континенте, на данном этапе мы больше не можем оказывать содействие гостю из российской организации, контролируемой государством», — говорится в заявлении организаторов, опубликованном 11 апреля.

В сообщении отмечается, что Терещенко «больше не приглашается на церемонию награждения победителей в Амстердаме».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение World Press Photo «актом самострела». «Это такой позор, что лучше бы просто молчали. Возникает вопрос, фотографии на конкурс принимать будут только с нейтральными сюжетами: природа, цветочки, бабочки?» — написала дипломат в своем телеграм-канале.

World Press Photo — самая престижная премия для фотожурналистов. Лауреатов премии за 2024 год объявили 27 марта. Одним из лауреатов стал фотокорреспондент ТАСС Михаил Терещенко. Его отметили за работу под названием «Протесты в Грузии», на которой показана акция протеста в Тбилиси против приостановки переговоров о вступлении в Евросоюз. Против награждения фотографа ТАСС выступили грузинские фотожурналисты и фотографы-документалисты, они назвали это «прямым оскорблением тех, кто рискует своими жизнями, выступая против вмешательства России в суверенитет и будущее Грузии».

Терещенко — фотокорреспондент агентства ТАСС. Он входит в состав кремлевского пула, снимал в том числе в ходе российско-украинской войны. Ранее фотограф отправлял на конкурс World Press Photo снимки, сделанные при захвате Мариуполя российской армией в 2022 году.

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