В Хабаровске 15-летнего школьника приговорили к пяти годам воспитательной колонии по делу о подготовке теракта в воинской части

1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил к пяти годам воспитательной колонии 15-летнего Егора Шапошникова по делу о подготовке теракта в воинской части (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК). Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор вынесли еще 4 апреля. Школьнику также вменяли прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК) и участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК).

О задержании подростка по подозрению в подготовке теракта сообщалось в ноябре 2023 года. Близкий к силовым структурам телеграм-канал Baza писал, что Шапошников создал группу в телеграме, в которой «пропагандировал свержение представителей власти и приход к власти представителей его движения». О каком движении идет речь, не уточнялось.

Следствие считает, что школьник нашел в интернете инструкцию по изготовлению коктейлей Молотова и якобы планировал забросать ими территорию воинской части.

В августе 2024 года суд в Хабаровске приговорил к четырем с половиной годам воспитательной колонии 15-летнего Валерия Зайцева по делу об участии в террористической организации. Суд рассмотрел дело за пять дней в закрытом режиме. Зайцева задержали 12 октября 2023 года в стационаре детского отделения противотуберкулезного диспансера Комсомольска-на-Амуре, где он несколько месяцев проходил лечение. Следствие утверждало, что подросток «симпатизировал и пропагандировал идеологию» украинской бригады «Азов», а также «искал инструкции, как работать со взрывчатыми веществами и готовить коктейли Молотова». По мнению родственников подростка, дело сфабриковал провокатор из ФСБ.

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