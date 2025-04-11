South China Morning Post: главы Евросовета и Еврокомисии планируют отправиться в Китай на саммит с Си Цзиньпином

Главы Евросовета и Еврокомисии планируют в июле отправиться в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает South China Morning Post со ссылкой на пять источников.

В декабре 2023 года в Пекине прошел первый за четыре года очный саммит ЕС — Китай. Предполагалось, что в следующий раз место проведения саммита изменится, однако Си Цзиньпин не хочет ехать в Брюссель, пишет издание. По данным его собеседников, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились, что им необходимо отправиться в Пекин, если они хотят лично встретиться с китайским лидером.

Китайская сторона пока не подтвердила дату саммита, но готовность Кошты и фон дер Ляйен отправиться в Китай свидетельствует о «серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с Пекином» на фоне напряженности в отношениях ЕС и США, пишет South China Morning Post.

Незадолго до этого фон дер Ляйен говорила с премьер-министром Китая Ли Цяном. По данным South China Morning Post, они договорились наблюдать за последствиями торговой войны, начавшейся с введения пошлин Дональдом Трампом. Европейцы, как пишет издание, в частности обеспокоены тем, что поток дешевых китайских товаров, которые поступали в США, может перенаправиться в Европу и усилить давление на местных производителей.

South China Morning Post отмечает, что фон дер Ляйен заняла более мягкую позицию в отношении Китая — и в ее разговоре с китайским премьер-министром в этом году не упоминались некоторые традиционные претензии — такие, как, например, права человека.

В марте Трамп установил для Китая пошлины в 20%. 2 апреля, в «день освобождения» Америки, как назвал его сам президент США, он ввел 34-процентные пошлины в отношении китайских товаров. Пекин ответил тем же. Затем Трамп добавил к этому еще 50%, увеличив общий размер пошлин до 104%. 9 апреля Пекин повторил и этот шаг, доведя общий размер пошлин до 84%. Трамп, в свою очередь, объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. В итоге, как подсчитал телеканал CNBC, суммарно пошлины США для Китая составили 145%. В Пекине при этом говорили, что Китай «не хочет, но и не боится воевать» в торговой войне.

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