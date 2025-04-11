РБК: участники рынка разработали проект регулирования искусственного интеллекта в России. Он предполагает запрет ИИ, создающего угрозу государству

Профильная рабочая группа разработала проект законодательного регулирования искусственного интеллекта в России, сообщает 11 апреля РБК, ссылаясь на источники. В группу вошли юристы, представители консалтинговых компаний и участники рынка, развивающие ИИ, рассказали собеседники издания.

Инициативу оформили в виде законопроекта «О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России». По данным издания, проект обсуждали на заседаниях рабочих групп в Госдуме, в «Деловой России», а также на отраслевых дискуссионных площадках.

Замглавы комитета по информационной политике, член рабочей группы по ИИ в Госдуме Андрей Свинцов сообщил РБК, что в парламенте создана рабочая группа «по разработке всего, что связано с законодательством в области ИИ». При этом, по его словам, депутаты пока «всерьез» не рассматривают законодательные инициативы. «Рабочая группа создана, для того чтобы проработать и внимательно, детально изучить все запросы от различных отраслей», — сообщил Свинцов.

Журналисты РБК получили копию разработанного законопроекта. В нем среди прочего предлагается ввести требования к маркировке систем искусственного интеллекта, а также разработать классификацию систем ИИ по уровню потенциального риска.

Авторы инициативы предложили запретить разработку и эксплуатацию систем ИИ, «относящихся к категории с неприемлемым уровнем риска, то есть создающих угрозу безопасности личности, общества и государства, а также нарушающих основополагающие права и свободы человека и гражданина».

В аппарате правительства РФ и министерстве цифрового развития сообщили, что не получали на рассмотрение такой законопроект, но, если документ поступит, его изучат.

В правительстве РФ ранее говорили, что регулировать сферу искусственного интеллекта преждевременно, отметил в разговоре с РБК собеседник в одной компании — разработчике ИИ. Так, в феврале вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко говорил, что эту сферу не планируют регулировать законодательно в ближайшие два года.

Европарламент в марте 2024 года принял первый в мире закон о регулировании систем на основе искусственного интеллекта

Читайте также

В ЕС написали первый в мире закон, регулирующий применение ИИ (в том числе ChatGPT и Midjourney) «Социальные рейтинги» — под запретом, распознавание лиц — только с разрешения суда

Читайте также

В ЕС написали первый в мире закон, регулирующий применение ИИ (в том числе ChatGPT и Midjourney) «Социальные рейтинги» — под запретом, распознавание лиц — только с разрешения суда