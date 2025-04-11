Прокуратура попросила суд признать Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Прокуратура во время прений сторон в Бутырском суде Москвы попросила признать доказанной вину Михаила Хачатуряна по делу о насилии над дочерьми, которых в убийстве отца. Об этом ТАСС рассказал адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

Представитель прокуратуры также попросил суд прекратить уголовное преследование по делу Хачатуряна в связи с его смертью. «Оснований для реабилитации или возвращения дела в надзорное ведомство гособвинение не усмотрело. Защита потерпевшей стороны поддержала позицию прокурора», — сообщил Паршин.

Сестры Хачатурян, которых признали потерпевшими по делу, также поддержали просьбу прокурора.

Уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна возбудили в 2021 году. Тройка судей слушает его в закрытом режиме почти два года.

Сестры Хачатурян были признаны потерпевшими по этому делу. Четвертой потерпевшей проходит подруга девушек, которой, согласно обвинительному заключению, Хачатурян присылал порнографические видео. Родственники Хачатуряна настаивали на его невиновности.

Изначально Хачатуряну вменяли истязание и действия сексуального характера в отношении его дочерей. Позже следствие ужесточило обвинение, дополнительно вменив Хачатуряну систематическое и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью девушек.

Если Михаила Хачатуряна признают виновным, то это станет доказательством того, что сестры, убившие его, находились в состоянии необходимой обороны, отмечает ТАСС.