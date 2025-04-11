Нападению 17-летнего подростка на пост ДПС в чеченском городе Ачхой-Мартан предшествовал его конфликт с одним из полицейских. Об этом сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, конфликт произошел 6 апреля на этом же посту — между подростком и сотрудником патрульно-постовой службы, коллегой Рамзана Дубаева, которого на следующий день молодой человек ударит ножом.

«Полицейский явно провоцировал парня, унижал его в присутствии находившихся рядом людей, обзывал. Был несдержанным, высказывал оскорбительные слова. Такое поведение В. (имя полицейского, с которым у подростка произошел конфликт, не приводится — прим. „Медузы“) списывали на то, что он участвовал в , куда отправился по своему желанию после того, как его уволили из правоохранительных органов. После возвращения с Украины он продолжил службу в органах», — рассказал собеседник издания.

В тот день конфликт «удалось погасить», но подросток, вероятно, «не простил силовику оскорблений», говорит источник. Подросток узнал, когда полицейский заступает на дежурство, приехал в этот день к посту ДПС и наблюдал за ним.

«Увидев, что В. сдал дежурство, он выскочил из магазина. Но в какое-то мгновение не заметил, что В. отошел в сторону, а вместо него, спиной к нападавшему, встал Рамзан Дубаев. Удар ножом пришелся ему в спину», — заявил источник.

10 апреля в Ачхой-Мартановском районе состоялось прощание с полицейским Рамзаном Дубаевым, которого подросток ударил ножом. На похороны собралось большое количество людей — не только жители Ачхой-Мартана и сослуживцы погибшего, но и люди из соседних населенных пунктов. По словам одного из жителей, это связано с тем, что «смертельный удар ножом предназначался совсем другому человеку».

Вечером 7 апреля Следственный комитет по Чечне сообщил, что в Ачхой-Мартане местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. От полученных ранений один из полицейских умер. В СК заявили, что нападавшего убили ответным огнем. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действиями напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане руководил гражданин Украины. Он потребовал выдворить из Чечни родственников нападавшего.

ЧГТРК «Грозный» 9 апреля выпустил сюжет, в котором показано фото подростка, одетого в белую футболку, и утверждается, что это он напал на полицейских. По данным телеканала, он родился в Ачхой-Мартане, но жил в Москве.

Чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO утверждает, что 9 апреля около здания администрации Ачхой-Мартана местные власти решили провести митинг в связи с нападением на полицейских, а тело убитого подростка положили на площади. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала выставление тела подростка на площади в Ачхой-Мартане «дикостью» и «средневековьем». В Кремле на просьбу прокомментировать произошедшее заявили, что не рассматривают оппозиционные телеграм-каналы как источник достоверной информации.