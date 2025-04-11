Французские военные обновили карты местности на границе Румынии, Украины и Молдовы

Французские военные обновляют карту местности на границе Румынии с Украиной и Молдовой на фоне роста напряженности между Россией и НАТО, сообщает Le Figaro.

С осени 2024 года в Румынии находятся французские военнослужащие из 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции — единственного в стране подразделения военных топографов. Вместе с румынским агентством картографии они обновляют трехмерную карту местности на восточной границе НАТО.

Военные среди прочего обновили карту Фокшанских ворот — коридора между предгорьями Карпат и рекой Дунай. По мнению военных НАТО, именно этот путь может использовать российская армия для потенциального вторжения в Румынию в случае войны с альянсом.

«Союзникам необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя», — объяснил французский полковник Жером (его полное имя издание не раскрывает — прим. «Медузы»). Военным НАТО нужно понимать, где могут быть размещены системы вооружения и учитывать подходящие маршруты для передвижения техники.

Координаты каждой точки и каждого объекта инфраструктуры, представляющего интерес для военных, были помечены на карте, пишет Le Figaro.

В Европе опасаются угрозы со стороны России. Так, главы министерств обороны стран Балтии, как сообщала Financial Times, опасаются, что возможное прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу со стороны России для них.

О том, что Россия готовится к потенциальному противостоянию с НАТО, сообщала и разведка Дании. По оценкам датских спецслужб, пока Москва старается избегать действий, которые спровоцируют НАТО применить 5-ю статью договора альянса. Но ее готовность к более рискованным действиям может возрасти, «если относительный баланс сил изменится в пользу России».

По оценкам Дании, в случае завершения российско-украинской войны РФ может представлять прямую угрозу НАТО. И если альянс не будет наращивать военный потенциал одновременно с Россией, то примерно через полгода после завершения войны в Украине Москва может начать локальный конфликт с одной из стран НАТО.

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