Для журналистов Антонины Фаворской, Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера запросили по 5 лет и 11 месяцев колонии по делу об «участии» в ФБК

Гособвинение потребовало приговорить журналистов Антонину Фаворскую, Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера к пяти годам и 11 месяцам лишения свободы по уголовному делу об участии в деятельности «экстремистского сообщества» ФБК. Об этом сообщила «Медиазона».

Прения в Нагатинском районном суде Москвы, как и весь процесс над журналистами, прошли в закрытом режиме.

Первой в конце марта задержали корреспондентку издания Sotavision Антонину Фаворскую. Ее обвинили в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК. В апреле были задержаны Сергей Карелин и Константин Габов, сотрудничавшие с Associated Press и Reuters соответственно. В июне новым фигурантом дела стал журналист Sotavision Артем Кригер.

По версии следствия, журналисты якобы участвовали в создании материалов для ютьюб-каналов команды Алексея Навального. Никто из них не признавал вину в сотрудничестве с ФБК. Подробности обвинения неизвестны, так как судебные заседания проходят в закрытом режиме.

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