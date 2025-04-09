Россия объявила персонами нон грата двух румынских дипломатов

Россия высылает атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии в Москве и его заместителя, объявил МИД РФ. Временного поверенного в делах Румынии Лилиану Бурду вызвали в МИД, где вручили соответствующую ноту.

Высылка румынских дипломатов, говорится в распространенном МИД заявлении, стала «симметричным ответом» на объявление персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Бухаресте — военного атташе Виктора Маковского и его заместителя Евгения Игнатьева.

Румыния заявила, что деятельность этих дипломатов «не соответствовала положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». Такую формулировку, как правило, используют, если сотрудников посольств подозревают в шпионаже.

Власти Румынии объявили персона нон грата Маковского и Игнатьева 5 марта. За несколько дней до этого полиция задержала ультраправого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. В ноябре 2024 года Джорджеску стал победителем первого тура президентских выборов, но результаты голосования отменили из-за активного российского вмешательства.

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