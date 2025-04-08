В столице Доминиканы в ночном клубе обрушилась крыша во время концерта. Погибли 15 человек, более 100 пострадали

По меньшей мере 15 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, сообщает Listin Diario со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям страны (СОЕ).

Еще 101 человек пострадал. Спасательная операция продолжается. Listin Diario утверждает, что из-под завалов слышно, как заблокированные пострадавшие просят о помощи.

«Мы предполагаем, что многие еще живы, поэтому власти и участники операции не остановятся, пока мы не найдем последнего человека под завалами», — заявил директор СОЕ Хуан Мануэль Мендес.

Крыша Jet Set обрушилась, когда в клубе проходил концерт певца Рубби Переса. Что стало причиной обрушения, пока неясно. Самого Переса уже достали из-под завалов, он находится в стабильном состоянии, сообщил его менеджер.