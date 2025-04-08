В соцсети X взломали аккаунт премьера Чехии. Там появились посты о нападении российских военных на чешскую армию

Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети X был взломан, там разместили фейковые посты. Об этом сообщило издание Ceske Noviny со ссылкой на пресс-службе чешского правительства.

В одном из постов было написано «о нападении российских войск на чешскую армию вблизи границы с Калининградом».

Еще в двух постах говорилось, что Чехия готовит санкции в ответ на американские пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

Вскоре посты были удалены.

По словам представителя правительства Чехии, учетная запись премьер-министра была защищена в том числе двухэтапной аутентификацией. «Несмотря на все меры безопасности, профиль премьер-министра в сети X был атакован сегодня утром», — заявили в правительстве.