Дочери пропавшей участницы Координационного совета белорусской оппозиции находятся в Беларуси с ее бывшим мужем. Дети пропали в Варшаве вместе с матерью

Бывший муж спикера Координационного совета белорусской оппозиции Анжелики Мельниковой, которая пропала в Варшаве, находится в Беларуси вместе с их двумя дочерьми 7 и 13 лет. Об этом Андрей Мельников рассказал журналисту издания «Зеркало».

Мельников рассказал, что дети находятся вместе с ним. При этом он не знает, где сейчас его бывшая жена: «Нет, конечно. Мы же разведены. <…> Да, [человек] пропал. Ждем, когда появится».

Мельников также отказался уточнить, как давно он находится в Беларуси вместе с дочерьми. По его словам, он разговаривал с Мельниковой «давно».

В конце марта Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что Анжелика Мельникова не выходит на связь с 25 марта. По данным «Еврорадио», делегаты КС несколько недель не видели спикера, потому что она болела COVID-19, но связывалась с ними онлайн. Вместе с Мельниковой пропали ее дочери.

Замглавы Объединенного переходного кабинета Павел Латушко со ссылкой на польскую полицию сообщал, что бывший муж Мельниковой, который также ранее жил в Варшаве, уехал в Беларусь в начале марта, а сама Мельникова улетела из Польши в Великобританию в конце февраля. Позже ее телефон обнаружили в Беларуси.

Белорусские оппозиционеры и активисты в связи исчезновением Мельниковой обратились в правоохранительные органы Польши и Великобритании.