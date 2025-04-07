16-летнюю Еву Багрову из Петербурга отпустили из СИЗО. Ее обвиняют в «оправдании терроризма» из-за фотографий бойцов «Русского добровольческого корпуса» в школе

Суд в Петербурге изменил меру пресечения 16-летней Еве Багровой, которую в декабре арестовали по делу об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК), сообщило RusNews.

На последнее письмо, отправленное в конце марта Багровой в СИЗО-5 «Арсеналка», пришел ответ: «Адресат освобожден», пишет издание. Это значит, считает RusNews, что Багровой изменили меру пресечения.

В карточке дела Багровой на сайте Кировского районного суда Петербурга, на которую обратила внимание «Медиазона», говорится, что 27 марта суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста. Какую меру пресечения школьнице назначили вместо содержания под стражей, неизвестно.

Багрову арестовали в декабре 2024 года. Школьница просила отправить ее под домашний арест.

Еву Багрову задержали после того, как в образовательном центре на стенде «Информация инспектора ОДН» повесили фотографии основателя «Русского добровольческого корпуса» ( ) Дениса Капустина и участника батальона Алексея Левкина. К обоим снимкам были добавлены подписи «заслуженный герой России».

По обвинению в «оправдании терроризма» Багровой грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы от двух до пяти лет.

Денис Капустин и Алексей Левкин заочно арестованы в России по обвинениям в причастности к террористической деятельности. Они внесены в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Основатель РДК дважды заочно осужден в России на пожизненное заключение по обвинениям в госизмене и преступлениях, связанных с участием в боевых действиях на стороне Украины.