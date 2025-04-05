Спортсмены из России, которым Международная федерация гимнастики разрешила выступать в нейтральном статусе, отказались от участия в соревнованиях

Все получившие нейтральный статус российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, приняли решение отказаться участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом в своем телеграм-канале сообщила Федерации гимнастики России.

Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, цитату которого приводит телеграм-канал, заявил, что «с уважением относится к решению спортсменов и понимает, чем оно продиктовано».

В начале марта Международная федерация гимнастики предоставила нейтральный статус более чем 10 членам сборной по спортивной гимнастике. Однако двум спортсменам было отказано в нейтральном статусе. Федерация гимнастики России объявила, что категорически несогласна с этим решением. В конце марта нейтральный статус получили и несколько членов сборной России по художественной гимнастике, напоминает РБК.

Первыми соревнованиями под эгидой Международной федерации гимнастики, в которых могли бы выступить спортсмены из России с нейтральным статусом, мог стать Кубок мира в Хорватии в середине апреля.

Российские спортсмены после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину могут выступать на крупных международных соревнованиях, в том числе на Олимпиадах, только в нейтральном статусе. Рекомендации Международного олимпийского комитета для спортивных федераций по допуску спортсменов в частности предусматривают, что атлеты не должны поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами.

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