Спецкора «Медузы» Лилию Яппарову оштрафовали на 15 тысяч рублей по протоколу об участии в «нежелательной» организации

Замоскворецкий районный суд Москвы назначил специальному корреспонденту «Медузы» Лилии Яппаровой административный штраф по протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Сумма штрафа — 15 тысяч рублей, пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу московских судов.

Решение вынесли еще 1 апреля, но при попытке скачать его база московских судов выдает ошибку, поэтому, отмечает издание, невозможно сказать, что стало поводом для составления административного протокола на журналистку.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.

В 2024 году российские суды вынесли 45 решений о штрафах по административным протоколам за сотрудничество с «нежелательной» организацией, связанных с «Медузой».

В марте 2025 года фоторедактора «Медузы» Евгения Фельдмана оштрафовали на 5000 рублей по протоколу об участии в «нежелательной» организации.

Штрафы об участии в «нежелательной» организации также назначали журналистам «Медузы», в том числе Андрею Перцеву, Елизавете Антоновой, Светлане Рейтер, Антону Хитрову и другим.