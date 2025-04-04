В Днепре при взрыве автомобиля погиб чиновник местной администрации. Полиция заявила о теракте, возможно, с российским следом

Глава Левобережной администрации города Днепр Юрий Федько погиб в результате взрыва автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба партии «Пропозиция». Федько был депутатом Днепровского городского совета от этой партии.

По данным Нацполиции Украины, взрыв произошел около 07:40 утра 4 апреля, когда в машине находился чиновник вместе со своей женой. Супругов госпитализировали с ранениями. Спустя несколько часов Федько скончался в больнице при оказании медицинской помощи.

Полиция возбудила уголовное дело о теракте (часть 3 статьи 258 УК Украины).

Следствие рассматривает три основные версии произошедшего: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в Украине, неприязненные отношения потерпевшего с предполагаемым преступником, профессиональная деятельность потерпевшего.