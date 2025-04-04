Телеканал «Ю» вырезал слово «аборт» из реалити-шоу «Беременна по обману»

Телеканал «Ю», входящий в «Национальную медиа группу», дважды вырезал слово «аборт» из последнего выпуска передачи «Беременна по обману», обратила внимание «Новая газета Европа».

В одном из фрагментов, которые опубликовали журналисты, героиня говорит: «Но я так и не могла решить, делать … или нет — поэтому позвонила маме». В том месте, где должно быть слово «аборт», звук убран. В другом фрагменте девушка рассказывает, что после УЗИ ей сообщили, что «сделать … еще не поздно» — и на слове «аборт» так же убран звук.

«Новая газета Европа» отмечает, что шоураннеры прежде старались избегать упоминания аборта или «говорили о нем в негативном ключе», но само слово продолжало упоминаться.

Передачу «Беременна по обману» авторы описывают как «первое реалити про женщин, которые стали жертвами обмана со стороны женатых мужчин», забеременев от них. Также на телеканале «Ю» выходило шоу «Беременна в 16» и продолжает идти шоу «Мама в 16».