Гендиректора производителя подсолнечного масла «Благо» арестовали по подозрению в мошенничестве

Обновлено. Тверской районный суд Москвы отправил Фосмана в СИЗО на два месяца, сообщили в пресс-службе московских судов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора петербургской группы компаний «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.

В пресс-службе группы компаний РБК сказали, что узнали о задержании Фосмана 4 апреля, но детальной информации у них нет. «Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме», — заявили в пресс-службе, добавив, что компания выполняет все свои обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

По данным «Коммерсанта», Тверской районный суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте Дмитрия Фосмана. Изданию также подтвердили в пресс-службе, что группы компаний, что Фосман задержан.

Основателем и председателем совета директоров ГК «Благо» был Аркадий Фосман, умерший в октябре 2024 года. Дмитрий Фосман — его брат. РБК отмечает, что в посте от марта в телеграм-канале ГК «Благо» Дмитрия Фосмана называли собственником группы компаний «Благо».

Группа компаний «Благо» называет себя одним из лидеров масложировой отрасли в России и крупнейшим поставщиком растительных масел для ритейлеров. У нее шесть производственных площадок — две в Воронежской области, а также в Армавире, Омске, Барнауле и Бийске.

В октябре 2024 года основатель компании Аркадий Фосман умер в возрасте 55 лет после долгой болезни. В середине января 2025-го под Петербургом покончил с собой директор по продажам «Благо» Александр Хайдин. По данным телеграм-канала Baza, незадолго до этого Хайдин рассказал жене, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. «Фонтанка» писала, что Хайдина вызывали в экономическую полицию в связи с материалом о взятке в 100 тысяч долларов «неким китайским бизнесменам».