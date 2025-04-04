Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление 100% акций Нижегородского химико-фармацевтического завода («Нижфарм»), принадлежащих компании Nidda Lynx S.A R.L из Люксембурга.

Управляющим акциями «Нижфарма» назначено российское ООО «Фармирус». По данным ЕГРЮЛ, как пишет «Интерфакс», компания принадлежит Анне Залогиной и «осуществляет комплексные поставки лекарств и медицинского оборудования по проектным заявкам».

Люксембургская Nidda Lynx S.A R.L выкупила акции «Нижфарма» в ноябре 2023 года у немецкой фармкомпании Stada, которая владела ими с 2005 года. В декабре в самом «Нижфарме» поясняли, что Stada «выделила российскую компанию в отдельный бизнес», и это «внутренняя реорганизация».

Группа компаний «Нижфарм» — это один из крупнейших в России производителей лекарственных средств. Химико-фармацевтический завод появился в Нижнем Новгороде еще в 1919 году. «Нижфарм» включает две производственных площадки, в Нижнем Новгороде и в Обнинске, и выпускает в том числе жизненно важные препараты для терапии сахарного диабета второго типа и артериальной гипертензии. В рейтинге фармкомпаний розничного рынка по итогам 2023 года «Нижфарм» занял первое место.