Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Еля, объявленный четыре месяца назад

Судьи Конституционного суда Южной Кореи утвердили импичмент президента Юн Сок Ель. Восемь судей единогласно решили, что он превысил полномочия, объявив о введении военного положения в стране, сообщает Reuters.

Решение Конституционного суда означает, что в Южной Корее в течение 60 дней должны пройти президентские выборы. До вступления в должность нового президента обязанности главы государства будет исполнять премьер-министр Хан Док Су.

Хан Док Су также был объявлен импичмент, но Конституционный суд в конце марта отказался его утвердить.

Импичмент Юн Сок Елю был объявлен после того, как в начале декабря 2024 года он попытался ввести в стране военное положение. В январе Юн Сок Еля задержали по ордеру суда, выданному после того, как президент не явился на допрос по делу. В начале марта суд освободил Юн Сок Еля из-под стражи, удовлетворив ходатайство его защиты.

Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хан Док Су, однако и ему был объявлен импичмент — из-за отказа назначить трех дополнительных судей в Конституционный суд. Кроме того, оппозиция в парламенте обвинила премьера в том, что он недостаточно сделал, чтобы помешать президенту ввести военное положение.

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